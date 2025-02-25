Калинская снялась с турнира в Мериде из-за болезни

Анна Калинская пропустит турнир в Мериде из-за болезни.

Пятая сеяная Донна Векич получила BYE вместо Калинской и сыграет во втором круге с Майей Джойнт.

Освободившееся место в сетке заняла лаки-лузер Мария Лурдес Карле. Она сыграла с Эмилианой Аранго вместо Векич и уступила 2:6, 3:6.