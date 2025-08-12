8

Сегодня день рождения Стефаноса Циципаса

Сегодня 27 лет исполняется 29-й ракетке мира Стефаносу Циципасу.

Грек – победитель 12 турниров ATP, включая итоговый турнир-2019. Также он трехкратный чемпион «Мастерса» в Монте-Карло. В рейтинге Циципас поднимался на третью строчку.

Его лучший результат на турнирах «Большого шлема» – финалы «Ролан Гаррос»-2021 и Australian Open-2023.

В этом сезоне Циципас выиграл один титул, впервые став чемпионом ATP 500 в Дубае.

