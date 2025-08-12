Роддик о неудачах Медведева: «Сейчас переломный момент: это новая реальность или временный спад уверенности?»

Энди Роддик высказался о спаде Даниила Медведева.

Россиянин проиграл 3 из 6 матчей после «Уимблдона ». В Цинциннати Медведев проиграл 85-й ракетке мира Адаму Уолтону – 7:6(0), 4:6, 1:6. Австралиец до матча с чемпионом US Open-2021 проиграл все 24 сета в карьере против соперников из топ-50.

«С результатами не поспоришь, правда? Можно винить обстоятельства, рассказывать, почему все не так просто, как кажется, и я бы с радостью это сделал. Но сейчас его результаты совсем не такие, к каким все привыкли. Его, кстати, невероятно недооценивают. Если приглядеться и окинуть взглядом карьеру – экс-первая ракетка мира, победитель «Шлема», финалист «Шлемов», обладатель нескольких «Мастерсов». И это на пересечении эпох Роджера , Рафы , Новака и Синнера с Алькарасом . Эти двое хоть и не на пике, но уже на старте. Так что снимаю шляпу.

Он явно ищет что-то новое. С его игрой – это игра в кошки-мышки, где нужно пахать, – легких решений нет. Станет ли он вдруг подавать и выходить к сетке? Нет. Зато, когда он в форме, он мастер растягивать розыгрыши и выматывать соперников. Так что нет очевидного решения по выходу из кризиса.

Сейчас переломный момент: это новая реальность или временный спад уверенности, который можно скорректировать? Не знаю. Ставить против великих – рискованное дело. Главное, что хочу сказать: его сильно недооценивают, и сейчас он явно ищет варианты, как перезагрузиться», – сказал Роддик в своем подкасте Served.

Дела Медведева очень плохи