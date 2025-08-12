Сегодня день рождения Пита Сампраса

Сегодня 54 года исполняется экс-первой ракетке мира Питу Сампрасу.

Сампрас выиграл 64 титула уровня ATP , в том числе 14 «Больших шлемов» и 11 «Мастерсов».

Американец 286 недель был первой ракеткой мира – это третий результат в истории после Роджера Федерера (310) и Новака Джоковича (426). Также Сампрас в течение рекордных шести лет подряд с 1993-го по 1998-й включительно заканчивал сезон №1.

Сампрас завершил карьеру в 2002 году вскоре победы на US Open . В 2007-м его ввели в Международный зал теннисной славы в Ньюпорте.

