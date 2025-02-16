Калинская проиграла в 1-м круге «тысячника» в Дубае и потеряет очки за прошлогодний финал
18-я ракетка мира Анна Калинская уступила Элине Свитолиной в первом круге в Дубае.
Матч завершился со счетом 1:6, 2:6. Это третье подряд поражение для россиянки – ранее она снялась по ходу полуфинала в Сингапуре и проиграла на старте турнира в Дохе.
Теперь Калинская потеряет 650 очков за прошлогодний финал и может покинуть топ-30 рейтинга после завершения «тысячника» в Дубае.
Опубликовано: Алёна Майорова
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