Калинская проиграла в 1-м круге «тысячника» в Дубае и потеряет очки за прошлогодний финал

18-я ракетка мира Анна Калинская уступила Элине Свитолиной в первом круге в Дубае.

Матч завершился со счетом 1:6, 2:6. Это третье подряд поражение для россиянки – ранее она снялась по ходу полуфинала в Сингапуре и проиграла на старте турнира в Дохе.

Теперь Калинская потеряет 650 очков за прошлогодний финал и может покинуть топ-30 рейтинга после завершения «тысячника» в Дубае.