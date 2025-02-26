Бадоса в ответ на слова Рублева о его психологическом состоянии: «Я знаю, насколько все это больно. Спасибо, что ты этим делишься»

Паула Бадоса отреагировала на слова Андрея Рублева о его моральном состоянии.

Ранее девятая ракетка мира поделился тем, что он «запутался в себе на несколько лет, не видел пути, не понимал, что делать, зачем», а сейчас ему «не хорошо и не плохо».

«Огромное уважение. Меня очень тронуло то, о чем ты рассказал и я знаю, насколько все это больно. Но это сделает тебя только сильнее. Я рада, что тебе лучше. ❤️‍🩹 Спасибо, что ты этим делишься», – написала испанка.