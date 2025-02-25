Наоми Осака: «Став мамой, я научилась быть гораздо терпеливее»

Наоми Осака рассказала, что материнство научило ее терпению.

В июле 2023-го японка родила дочь Шай.

«Я узнала, что бываю нетерпелива. Став мамой, я научилась быть гораздо терпеливее и поняла, что не могу контролировать все: я могу лишь делать все возможное в определенных ситуациях и надеяться на положительный исход, а если не сложится, то всегда есть следующий день».

Также Осака объяснила, почему придает особое значение теме ментального здоровья.

«Мне кажется, очень важно говорить о психическом здоровье, потому что, когда я подавлена, мне кажется, что я совсем одна и только я так себя чувствую. Но потом ты понимаешь, что есть и другие люди, которые чувствуют то же самое, и уже не ощущаешь себя так изолированно. Поэтому я считаю, что важно чаще поднимать эту тему, относиться к ней так же, как к физическому здоровью. Мне кажется, люди относятся к психическому здоровью не так серьезно, как к физическому».