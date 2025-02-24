Захарова и Прозорова пробились в основную сетку турнира в Остине

Анастасия Захарова и Татьяна Прозорова прошли квалификацию турнира в Остине.

Захарова обыграла Тару Мур (6:2, 6:0) и Мананчаю Савангкаев (7:6(5), 6:2).

Прозорова победила Оксану Селехметьеву (6:4, 6:1) и Ребекку Марино (6:4, 6:0).

В первом круге основной сетки Захарова встретится с Кэролайн Доулхайд, а Прозорова – с Дианой Шнайдер (2, WC).