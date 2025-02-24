Захарова и Прозорова пробились в основную сетку турнира в Остине
Анастасия Захарова и Татьяна Прозорова прошли квалификацию турнира в Остине.
Захарова обыграла Тару Мур (6:2, 6:0) и Мананчаю Савангкаев (7:6(5), 6:2).
Прозорова победила Оксану Селехметьеву (6:4, 6:1) и Ребекку Марино (6:4, 6:0).
В первом круге основной сетки Захарова встретится с Кэролайн Доулхайд, а Прозорова – с Дианой Шнайдер (2, WC).
Опубликовала: Любовь Энина
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