Сафиуллин вышел в основную сетку турнира в Дубае, Котов проиграл Алису
71-я ракетка мира Роман Сафиуллин сыграет в основной сетке ATP 500 в Дубае.
Россиянин вышел из квалификации, обыграв Николоза Басилашвили (7:6(1), 3:6, 6:3) и Отто Виртанена (6:3, 7:6(5)).
В первом круге он встретится с Тэллоном Грикспором и в случае победы выйдет на победителя встречи между Даниилом Медведевым (1) и Яном Леннардом Штруффом.
Павел Котов в финале квалификации проиграл Квентену Алису со счетом 6:7(3), 5:7.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’’
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