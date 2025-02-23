Сафиуллин вышел в основную сетку турнира в Дубае, Котов проиграл Алису

71-я ракетка мира Роман Сафиуллин сыграет в основной сетке ATP 500 в Дубае.

Россиянин вышел из квалификации, обыграв Николоза Басилашвили (7:6(1), 3:6, 6:3) и Отто Виртанена (6:3, 7:6(5)).

В первом круге он встретится с Тэллоном Грикспором и в случае победы выйдет на победителя встречи между Даниилом Медведевым (1) и Яном Леннардом Штруффом.

Павел Котов в финале квалификации проиграл Квентену Алису со счетом 6:7(3), 5:7.