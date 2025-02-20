Зверев и Шелтон сыграют на Кубке Лэйвера
Александр Зверев и Бен Шелтон сыграют на Кубке Лэйвера-2025.
Зверев шестой раз примет участие в этом выставочном турнире. Вторая ракетка мира присоединится к команде Европы.
Шелтон второй раз сыграет на Кубке Лэйвера. Американец, занимающий сейчас 13-ю строчку рейтинга, войдет в команду Мира.
Ранее стало известно, что на турнире сыграют Карлос Алькарас и Тэйлор Фриц,
В этом году соревнования пройдут 19-21 сентября в Сан-Франциско
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: официальный сайт Кубка Лэйвера
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