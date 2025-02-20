Зверев и Шелтон сыграют на Кубке Лэйвера

Александр Зверев и Бен Шелтон сыграют на Кубке Лэйвера-2025.

Зверев шестой раз примет участие в этом выставочном турнире. Вторая ракетка мира присоединится к команде Европы.

Шелтон второй раз сыграет на Кубке Лэйвера. Американец, занимающий сейчас 13-ю строчку рейтинга, войдет в команду Мира.

Ранее стало известно, что на турнире сыграют Карлос Алькарас и Тэйлор Фриц,

В этом году соревнования пройдут 19-21 сентября в Сан-Франциско