Рууд не говорил о поддержке Синнера – ему ошибочно приписали слова Коболли

Каспер Рууд не заявлял, что поддерживает Янника Синнера.

Накануне Le Parisien по ошибке приписала норвежцу цитату Флавио Коболли: «Могу сказать, что очень хорошо знаю Янника – я с ним. Думаю, он хороший парень. Конечно, после всего этого он все равно остается лучшим игроком мира».

Напомним, первую ракетку мира отстранили на три месяца по соглашению с WADA из-за того, что он сдал две положительные пробы на клостебол в марте 2024-го. Дисквалификация Синнера началась 9 февраля и продлится до 9 мая.

Синнера все же отстранили за допинг на 3 месяца. Для него это шикарный итог