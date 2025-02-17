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Рейтинг ATP. Медведев поднялся на две строчки, Фонсека – на 31, Кецманович – на 14

Даниил Медведев обошел в рейтинге Новака Джоковича и Алекса де Минаура.

Чемпион Буэнос-Айреса Жоао Фонсека поднялся на 31 строчку, а чемпион Делрей-Бич Миомир Кецманович – на 14.

PIF ATP Rankings

Положение на 17 февраля 2025

Место Теннисист (страна) Очки
1 (1) Янник Синнер (Италия) 11330
2 (2) Александр Зверев (Германия) 8135
3 (3) Карлос Алькарас (Испания) 7410
4 (4) Тэйлор Фриц (США) 4900
5 (5) Каспер Рууд (Норвегия) 4480
6 (8) Даниил Медведев (Россия) 3930
7 (7) Новак Джокович (Сербия) 3900
8 (6) Алекс де Минаур (Австралия) 3735
9 (9) Томми Пол (США) 3280
10 (10) Андрей Рублев (Россия) 3220
14 (17) Юго Эмбер (Франция) 2865
15 (13) Григор Димитров (Болгария) 2745
21 (21) Карен Хачанов (Россия) 2210
26 (28) Франсиско Серундоло (Аргентина) 1825
42 (56) Миомир Кецманович (Сербия) 1236
50 (60) Алехандро Давидович-Фокина (Испания) 1095
51 (42) Тэллон Грикспор (Нидерланды) 1080
68 (99) Жоао Фонсека (Бразилия) 850
71 (70) Роман Сафиуллин (Россия) 823
73 (96) Хамад Медьедович (Сербия) 782
84 (97) Мартон Фучович (Венгрия) 691
98 (112) Ласло Дьере (Сербия) 613
102 (103) Павел Котов (Россия) 572
103 (88) Александр Шевченко (Казахстан) 568
Опубликовал: Кирилл Куценко
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