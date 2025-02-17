Рейтинг ATP. Медведев поднялся на две строчки, Фонсека – на 31, Кецманович – на 14
Даниил Медведев обошел в рейтинге Новака Джоковича и Алекса де Минаура.
Чемпион Буэнос-Айреса Жоао Фонсека поднялся на 31 строчку, а чемпион Делрей-Бич Миомир Кецманович – на 14.
Положение на 17 февраля 2025
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (1)
|Янник Синнер (Италия)
|11330
|2 (2)
|Александр Зверев (Германия)
|8135
|3 (3)
|Карлос Алькарас (Испания)
|7410
|4 (4)
|Тэйлор Фриц (США)
|4900
|5 (5)
|Каспер Рууд (Норвегия)
|4480
|6 (8)
|Даниил Медведев (Россия)
|3930
|7 (7)
|Новак Джокович (Сербия)
|3900
|8 (6)
|Алекс де Минаур (Австралия)
|3735
|9 (9)
|Томми Пол (США)
|3280
|10 (10)
|Андрей Рублев (Россия)
|3220
|14 (17)
|Юго Эмбер (Франция)
|2865
|15 (13)
|Григор Димитров (Болгария)
|2745
|21 (21)
|Карен Хачанов (Россия)
|2210
|26 (28)
|Франсиско Серундоло (Аргентина)
|1825
|42 (56)
|Миомир Кецманович (Сербия)
|1236
|50 (60)
|Алехандро Давидович-Фокина (Испания)
|1095
|51 (42)
|Тэллон Грикспор (Нидерланды)
|1080
|68 (99)
|Жоао Фонсека (Бразилия)
|850
|71 (70)
|Роман Сафиуллин (Россия)
|823
|73 (96)
|Хамад Медьедович (Сербия)
|782
|84 (97)
|Мартон Фучович (Венгрия)
|691
|98 (112)
|Ласло Дьере (Сербия)
|613
|102 (103)
|Павел Котов (Россия)
|572
|103 (88)
|Александр Шевченко (Казахстан)
|568
Опубликовал: Кирилл Куценко
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