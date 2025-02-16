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Эмбер защитил титул в Марселе

17-я ракетка мира Юго Эмбер второй год подряд выиграл турнира в Марселе.

В финале он победил 96-ю ракетку мира Хамада Медьедовича со счетом 7:6(4), 6:4.

Француз первые защитил титул. Теперь у него семь титулов ATP, из которых четыре он выиграл на крытых кортах.

За последние 17 матчей на крытых кортах во Франции он уступил только один раз.

Опубликовано: Алёна Майорова
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