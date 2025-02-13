Эмбер после победы над Бубликом в Марселе: «Для меня это особенный турнир, потому что нужно защищать титул. Это другое давление»
Юго Эмбер оценил победу над Александром Бубликом во втором круге в Марселе.
Действующий чемпион обыграл казахстанца 7:6(7), 6:4.
«Сегодня я очень плохо себя чувствовал, но смог найти решение. Непросто возвращаться, но играть здесь настоящее удовольствие, у меня столько хороших воспоминаний.
В матче с Бубликом все может случиться, он так хорошо играет в зале. Он брал титулы в Монпелье, поэтому я знал, что будет нелегко справляться с его мощной подачей. Но я очень горжусь этой победой.
Для меня это особенный турнир, потому что нужно защищать титул. Это другое давление, но я постараюсь что-то придумать, чтобы выигрывать матчи. Играть во Франции – сплошное удовольствие, зрители гонят меня вперед, поэтому мне так нравится играть в Марселе».
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: официальный сайт ATP
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем