Эмбер после победы над Бубликом в Марселе: «Для меня это особенный турнир, потому что нужно защищать титул. Это другое давление»

Юго Эмбер оценил победу над Александром Бубликом во втором круге в Марселе.

Действующий чемпион обыграл казахстанца 7:6(7), 6:4.

«Сегодня я очень плохо себя чувствовал, но смог найти решение. Непросто возвращаться, но играть здесь настоящее удовольствие, у меня столько хороших воспоминаний.

В матче с Бубликом все может случиться, он так хорошо играет в зале. Он брал титулы в Монпелье, поэтому я знал, что будет нелегко справляться с его мощной подачей. Но я очень горжусь этой победой.

Для меня это особенный турнир, потому что нужно защищать титул. Это другое давление, но я постараюсь что-то придумать, чтобы выигрывать матчи. Играть во Франции – сплошное удовольствие, зрители гонят меня вперед, поэтому мне так нравится играть в Марселе».