Зверев раскритиковал поведение болельщиков после вылета с турнира в Буэнос-Айресе: «Если ты не аргентинец, тебе очень трудно здесь победить»

Александр Зверев высказался о поведении зрителей после поражения в Буэнос-Айресе.

Он проиграл Франсиско Серундоло 6:3, 3:6, 2:6 и не смог выйти в полуфинал.

«Единственная проблема в том, что публика не знает, как вести себя во время теннисного матча. Это немного грустно, потому что турнир сам по себе отличный. Если ты не аргентинец, тебе очень трудно здесь победить», – сказал Зверев после матча.