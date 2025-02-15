Зверев раскритиковал поведение болельщиков после вылета с турнира в Буэнос-Айресе: «Если ты не аргентинец, тебе очень трудно здесь победить»
Александр Зверев высказался о поведении зрителей после поражения в Буэнос-Айресе.
Он проиграл Франсиско Серундоло 6:3, 3:6, 2:6 и не смог выйти в полуфинал.
«Единственная проблема в том, что публика не знает, как вести себя во время теннисного матча. Это немного грустно, потому что турнир сам по себе отличный. Если ты не аргентинец, тебе очень трудно здесь победить», – сказал Зверев после матча.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @ESPNtenis
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