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Остапенко прервала 15-матчевую победную серию Швентек в Дохе и впервые с 2018-го вышла в финал WTA 1000

Алена Остапенко обыграла Игу Швентек в полуфинале в Дохе.

Латвийка победила 6:3, 6:1.

Остапенко выиграла все пять матчей против Швентек (в 2019-м в Бирмингеме и 2021-м в Индиан-Уэллс в двух сетах, в 2022-м в Дубае и 2023-м на US Open – в трех).

Прервалась 15-матчевая победная серия Швентек в Дохе. Она трехкратная чемпионка турнира (2022, 2023, 2024).

Для Остапенко это третья победа над лидером рейтинга: в 2017-м в Ухане она обыграла Гарбинье Мугурусу, в 2023-м на US Open – Швентек.

Остапенко третий раз в карьере вышла в финал турнира WTA 1000: в 2016-м в Дохе она проиграла Карле Суаррес Наварро, в 2018-м в Майами – Слоун Стивенс.

Теперь Остапенко встретится с Екатериной Александровой или Амандой Анисимовой.

Опубликовала: Любовь Энина
logoWTA
logoИга Швентек
logoАлена Остапенко
logoQatar Total Open
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