Остапенко прервала 15-матчевую победную серию Швентек в Дохе и впервые с 2018-го вышла в финал WTA 1000
Алена Остапенко обыграла Игу Швентек в полуфинале в Дохе.
Латвийка победила 6:3, 6:1.
Остапенко выиграла все пять матчей против Швентек (в 2019-м в Бирмингеме и 2021-м в Индиан-Уэллс в двух сетах, в 2022-м в Дубае и 2023-м на US Open – в трех).
Прервалась 15-матчевая победная серия Швентек в Дохе. Она трехкратная чемпионка турнира (2022, 2023, 2024).
Для Остапенко это третья победа над лидером рейтинга: в 2017-м в Ухане она обыграла Гарбинье Мугурусу, в 2023-м на US Open – Швентек.
Остапенко третий раз в карьере вышла в финал турнира WTA 1000: в 2016-м в Дохе она проиграла Карле Суаррес Наварро, в 2018-м в Майами – Слоун Стивенс.
Теперь Остапенко встретится с Екатериной Александровой или Амандой Анисимовой.
Опубликовала: Любовь Энина
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