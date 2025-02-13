Швентек и Остапенко встретятся в полуфинале в Дохе. Все четыре предыдущих матча выиграла латвийка

Ига Швентек и Алена Остапенко сыграют друг с другом в полуфинале в Дохе.

Во всех четырех предыдущих личных встречах победила Остапенко : в 2019-м в Бирмингеме и 2021-м в Индиан-Уэллс в двух сетах, в 2022-м в Дубае и 2023-м на US Open – в трех.

Швентек выиграла в Дохе 15 матчей подряд. Она трехкратная чемпионка турнира (2022, 2023, 2024).