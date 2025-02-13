  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Доха (WTA). 1/4 финала. Александрова сыграет с Пегулой, Швентек – с Рыбакиной, Жабер встретится с Остапенко, Анисимова – с Костюк
0

Доха (WTA). 1/4 финала. Александрова сыграет с Пегулой, Швентек – с Рыбакиной, Жабер встретится с Остапенко, Анисимова – с Костюк

Екатерина Александрова сыграет с Джессикой Пегулой в четвертьфинале в Дохе.

Сетка турнира здесь.

Qatar TotalEnergies Open 2025

Доха, Катар

9 – 15 февраля 2025

WTA 1000

Призовой фонд – 3 654 963 доллара

Открытые корты, хард

1/4 финала

Опубликовал: Кирилл Куценко
logoQatar Total Open
logoWTA
результаты
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Шварцман после победы над Харри: «Если честно, я думал, что проиграю»
сегодня, 09:49
Швентек об ожидании вердикта по допинговому делу: «Самым сложным было не знать, что меня ждет, моя судьба от меня не зависела»
12сегодня, 09:21
Зверев после победы в Буэнос-Айресе: «Я наслаждаюсь и надеюсь сыграть здесь еще много матчей»
3сегодня, 07:39
Эмбер после победы над Бубликом в Марселе: «Для меня это особенный турнир, потому что нужно защищать титул. Это другое давление»
2сегодня, 06:47
Буэнос-Айрес (ATP). Зверев, Серундоло-старший вышли в 1/4 финала, Табило, Баес выбыли
5сегодня, 05:57
Делрей-Бич (ATP). Норри, Микельсен, Кецманович вышли в 1/4 финала
сегодня, 05:55
Шварцман обыграл 40-ю ракетку мира Харри в Буэнос-Айресе. Он проводит последний турнир в карьере
6вчера, 21:22
Буэнос-Айрес (ATP). Шварцман обыграл Харри, Фонсека, Серундоло, Баес, Дьере, Лайович вышли во 2-й круг
10вчера, 21:20
Бублик во время матча с Эмбером: «Темыч, если ты меня смотришь – я взорвусь сейчас. Я бы лучше с тобой в карты, #####, в Краснодаре играл»
7вчера, 20:36
Марсель (ATP). Сонего, Альтмайер вышли в 1/4 финала, Хачанов, Бублик выбыли
9вчера, 20:30
Ко всем новостям
Последние новости
Делрей-Бич (ATP). Тьен, Опелка, Давидович-Фокина, Норри, Накашима, Нишиока вышли во 2-й круг, Нисикори, Шевченко, Попко выбыли
вчера, 17:30
Паолини сходила на матч «Милана» в Кубке Италии. Ей вручили футболку с 10-м номером
106 февраля, 08:13Фото
Дзюба о фото с Хачановым из Дубая: «Выиграли всех🤪»
113 февраля, 16:30Фото
Свитолина впервые с 2022-го проиграла россиянке
1030 января, 17:09
Сетка Australian Open-2025
123 января, 20:07
Тренер «Ювентуса» Мотта пришел на матч Зверева и Фрица на итоговом
716 ноября 2024, 14:49Фото
Пирло пришел на матч Синнера и Фрица на итоговом
312 ноября 2024, 20:35Фото
Кьеллини пришел на матч Синнера и де Минаура на итоговом
10 ноября 2024, 21:03Фото
Начало матча Рублева и Шелтона задержалось из-за дымовой машины. Шелтон разгонял дым полотенцем
425 октября 2024, 14:11Фото
Стокгольм (ATP). Вавринка, Берреттини, Давидович-Фокина, Харри, Сонего, Дьере вышли во 2-й круг, Котов, Норри, Борг выбыли
516 октября 2024, 13:15
Рекомендуем