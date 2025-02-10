Касаткина выиграла матч с двумя баранками второй раз в карьере

Дарья Касаткина не отдала ни гейма на старте турнира в Дохе.

Россиянка победила лаки-лузера Полину Кудерметову со счетом 6:0, 6:0. Касаткина второй раз в карьере завершила матч с таким счетом – первая победа была над Юрико Миядзаки на «Уимблдоне»-2024. Теперь россиянка встретится с Элиной Аванесян.