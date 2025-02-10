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Рейтинг ATP. Де Минаур обошел Медведева и Джоковича, Шаповалов вернулся в топ-40, Беллуччи поднялся на 24 строчки

Алекс де Минаур обошел в рейтинге Даниила Медведева и Новака Джоковича.

Австралиец вернулся на лучшую в карьере шестую строчку.

Чемпион Далласа Денис Шаповалов поднялся на 22 строчки, чемпион «Челленджера» в Росарио Камило Уго Карабелли – на 23, полуфиналист Роттердама Маттиа Беллуччи – на 24.

PIF ATP Rankings

Положение на 10 февраля 2025

Место Теннисист (страна) Очки
1 (1) Янник Синнер (Италия) 11830
2 (2) Александр Зверев (Германия) 8135
3 (3) Карлос Алькарас (Испания) 7510
4 (4) Тэйлор Фриц (США) 5100
5 (5) Каспер Рууд (Норвегия) 4480
6 (8) Алекс де Минаур (Австралия) 4015
7 (6) Новак Джокович (Сербия) 3900
8 (7) Даниил Медведев (Россия) 3830
9 (9) Томми Пол (США) 3445
10 (10) Андрей Рублев (Россия) 3270
20 (21) Хуберт Хуркач (Польша) 2305
21 (20) Карен Хачанов (Россия) 2210
32 (54)  Денис Шаповалов (Канада) 1521
53 (64) Хауме Муньяр (Испания) 1032
59 (46) Лучано Дардери (Италия) 945
68 (92) Маттиа Беллуччи (Италия) 843
70 (69) Роман Сафиуллин (Россия) 823
80 (93) Даниэль Альтмайер (Германия) 728
87 (100) Камило Уго Карабелли (Аргентина) 672
103 (103) Павел Котов (Россия) 572
Опубликовала: Любовь Энина
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