Рейтинг ATP. Де Минаур обошел Медведева и Джоковича, Шаповалов вернулся в топ-40, Беллуччи поднялся на 24 строчки
Алекс де Минаур обошел в рейтинге Даниила Медведева и Новака Джоковича.
Австралиец вернулся на лучшую в карьере шестую строчку.
Чемпион Далласа Денис Шаповалов поднялся на 22 строчки, чемпион «Челленджера» в Росарио Камило Уго Карабелли – на 23, полуфиналист Роттердама Маттиа Беллуччи – на 24.
Положение на 10 февраля 2025
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (1)
|Янник Синнер (Италия)
|11830
|2 (2)
|Александр Зверев (Германия)
|8135
|3 (3)
|Карлос Алькарас (Испания)
|7510
|4 (4)
|Тэйлор Фриц (США)
|5100
|5 (5)
|Каспер Рууд (Норвегия)
|4480
|6 (8)
|Алекс де Минаур (Австралия)
|4015
|7 (6)
|Новак Джокович (Сербия)
|3900
|8 (7)
|Даниил Медведев (Россия)
|3830
|9 (9)
|Томми Пол (США)
|3445
|10 (10)
|Андрей Рублев (Россия)
|3270
|20 (21)
|Хуберт Хуркач (Польша)
|2305
|21 (20)
|Карен Хачанов (Россия)
|2210
|32 (54)
|Денис Шаповалов (Канада)
|1521
|53 (64)
|Хауме Муньяр (Испания)
|1032
|59 (46)
|Лучано Дардери (Италия)
|945
|68 (92)
|Маттиа Беллуччи (Италия)
|843
|70 (69)
|Роман Сафиуллин (Россия)
|823
|80 (93)
|Даниэль Альтмайер (Германия)
|728
|87 (100)
|Камило Уго Карабелли (Аргентина)
|672
|103 (103)
|Павел Котов (Россия)
|572
Опубликовала: Любовь Энина
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