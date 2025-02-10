Рейтинг ATP. Де Минаур обошел Медведева и Джоковича, Шаповалов вернулся в топ-40, Беллуччи поднялся на 24 строчки

Алекс де Минаур обошел в рейтинге Даниила Медведева и Новака Джоковича.

Австралиец вернулся на лучшую в карьере шестую строчку.

Чемпион Далласа Денис Шаповалов поднялся на 22 строчки, чемпион «Челленджера» в Росарио Камило Уго Карабелли – на 23, полуфиналист Роттердама Маттиа Беллуччи – на 24.

PIF ATP Rankings

Положение на 10 февраля 2025