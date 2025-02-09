Мирра Андреева провела и выиграла первый матч после Australian Open

Мирра Андреева вышла во второй круг турнира WTA 1000 в Дохе.

Она обыграла Кэти Волынец 4:6, 7:6(4), 6:4. По ходу матча россиянка отыграла сет и брейк.

17-летняя Андреева провела и выиграла первый матч после Australian Open. Дальше она сыграет с Ангелиной Калининой и Ребеккой Шрамковой.

Титулы Потаповой и Алькараса, возвращение Мирры на корт. Что происходит в теннисе?