Мирра Андреева провела и выиграла первый матч после Australian Open
Мирра Андреева вышла во второй круг турнира WTA 1000 в Дохе.
Она обыграла Кэти Волынец 4:6, 7:6(4), 6:4. По ходу матча россиянка отыграла сет и брейк.
17-летняя Андреева провела и выиграла первый матч после Australian Open. Дальше она сыграет с Ангелиной Калининой и Ребеккой Шрамковой.
Титулы Потаповой и Алькараса, возвращение Мирры на корт. Что происходит в теннисе?
Опубликовал: Кирилл Куценко
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