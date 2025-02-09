Потапова о завершении карьеры Халеп: «Желаю ей наслаждаться жизнью после тенниса, она это точно заслужила»
Анастасия Потапова поддержала Симону Халеп после победы на турнире в Клуж-Напоке.
Она высказалась о завершении карьеры румынки, которая на этой неделе провела последний матч в карьере.
«Напоследок хочу сказать: Симона всегда была моим примером для подражания и одним из моих кумиров. В начале недели я пожелала ей вернуться туда, где она и должна быть.
Когда я увидела новость о том, что она решила завершить карьеру, мне стало очень грустно. Но она уже достигла того, о чем я пока даже не могу мечтать. Для меня она всегда останется чемпионкой. Желаю ей наслаждаться жизнью после тенниса, она это точно заслужила».
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @WTA
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