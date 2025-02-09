Соболенко о мнении Давыденко, что женщины не заслуживают равных призовых: «Пошел ты! Как он может такое говорить»

Арина Соболенко и Паула Бадоса обсудили неравенство призовых в теннисе.

Ранее экс-третья ракетка мира Николай Давыденко сказал, что «мужчины-теннисисты проделывают в три раза больше работы, чем женщины, особенно на «Больших шлемах» и «выплачивать равные призовые несправедливо». Теннисисток попросили прокомментировать его мнение.

АС: «Пошел ты, Давыденко! Ну а что! Как он может такое говорить!»

ПБ: «Нужно понимать, что давным-давно спорт был создан для мужчин. Но это было давно».

АС: «Так, ладно, она больше не участвует в обсуждении (смеется) ».

ПБ: «Я не закончила».

АС: «Нет, нет, нет. Я согласна».

ПБ: «Давным-давно, сотни лет назад, когда спорт только зарождался, он был для мужчин. Но мы живем в другое время, и жизнь очень изменилась. Я считаю, что жертвы приносят просто невероятные жертвы. И дело даже не в этом. Я хочу поговорить о теннисе. Женский теннис сейчас настолько увлекателен. Человек, который сидит рядом со мной, подает со скоростью 200 км/ч, бьет быстрее, чем мужчины...»

АС: «Ты сейчас называешь меня мужчиной или как?» (Смеется).

ПБ: «Я называю тебя лучшей. Сейчас женский тур так увлекателен, поэтому я считаю, что сейчас все равны».

АС: «Ладно, мы должны согласиться с тем, что уровень мужчин всегда будет выше просто в силу физических возможностей».

ПБ: «Такова реальность».

АС: «Но это не значит, что женщины работают меньше мужчин».

ПБ: «Я тоже так думаю, 100%».

АС: «И считаю, что мы жертвуем гораздо больше, чем мужчины».

ПБ: «Я согласна, и да, ладно, на «Больших шлемах» они действительно играют пять сетов и прилагают больше усилий. Но 90% года мы делаем одно и то же. И женщины рожают детей, чего они никогда не сделают».

АС: «Пять сетов на «Больших шлемах» – чисто физически мы бы это не выдержали».

ПБ: «Это я и хотела сказать. Плюс месячные. Как ты их переносишь? Я очень тяжело».

АС: «Каждый месяц эмоциональные американские горки».

ПБ: «Эмоции и боль, да, и даже при травмах... Мы многое не анализируем, когда обсуждаем равенство и неравенство. Здесь столько всего замешано. Даже если говорить поверхностно, то женский теннис сейчас просто невероятен».

АС: «Я бы выбрала смотреть женщин, потому что, прежде всего, неизвестно, кто победит. И столько эмоций».

ПБ: «Вопрос: «Когда вы смотрите фильм, вы хотите знать, чем он закончится, или нет?» Конечно не хотите! И женский теннис непредсказуем».

АС: «Приходите на наши матчи! Вообще неизвестно, что произойдет (смеется). Лучшая реклама!»

ПБ: «В мужском теннисе все предсказуемо: Рафа, Джокович, Роджер... А в женском неизвестно, что произойдет. И я надеюсь, что ты начнешь проигрывать, чтобы было поинтереснее (смеется) ».

АС: «Вот теперь она точно больше не участвует в обсуждении (смеется). Ты такая: «Желаю тебе и дальше побеждать, но всех остальных».

ПБ: «Пусть мы обе все время выигрываем».

АС: «Точно, будем играть в финалах, я буду их выигрывать, все отлично».

ПБ: «Можно по очереди!»

АС: «Давай так: в один год я выигрываю все «Шлемы», а в другой – отдаю их тебе».

ПБ: «Идеально!»

АС: «И у нас обеих будет календарный Шлем... Представляешь, если теперь правда такое случится, скажут, что мы плохие. Нет, мы будем играть по-настоящему... (Шепотом.) Но первый год – мой (смеется) », – сказала белоруска на ютуб-канале «Всем теннис».