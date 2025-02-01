Клуж-Напока (WTA). Потапова начнет матчем с Грабер, Блинкова – с квалифаером, Халеп сыграет с Бронцетти
Прошла жеребьевка турнира WTA 250 в Клуж-Напоке, который начнется 3 февраля.
Анастасия Потапова (1) сыграет с Юлией Грабер, Ольга Данилович (2) – с Алисией Паркс.
Анна Блинкова встретится с квалифаером, Симона Халеп (WC) – с Лючией Бронцетти.
Полностью сетка здесь.
Опубликовал: Кирилл Куценко
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