Кириос о том, что Синнер завел ютуб-канал: «Надеюсь, у него есть закадровая съемка того, что произошло год назад 😂»
Ник Кириос отреагировал на то, что Янник Синнер запустил личный ютуб-канал.
«Он завел ютуб-канал. Надеюсь, у него есть закадровая съемка того, что произошло год назад 😂 медиа-команда работает сверхурочно – это отвратительно», – твитнул австралиец.
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Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @NickKyrgios
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