Медведев о том, почему ему тяжело играть с Маннарино: «Мы оба не можем забить виннерс, поэтому получаются кошки-мышки»

Даниил Медведев прокомментировал победу над Адрианом Маннарино в Хертогенбоше.

Он обыграл француза 7:6(6), 6:4 и вышел в четвертьфинал.

«Маннарино на траве играет просто идеально. Он держит мяч низко, и с моими ударами пробить его защиту почти нереально – мяч просто не проходит. Но я тоже создаю ему похожие проблемы. Мы оба не можем забить виннерс, потому что каждый из нас серьезно друг другу мешает. В итоге получается такая игра в кошки-мышки, где мы бегаем и выматываем друг друга. Физически нам обоим было тяжело».