Калинская вышла в полуфинал 5-й раз в карьере

Анна Калинская вышла в полуфинал впервые с июня 2024-го.

Во втором круге турнира в Сингапуре россиянка обыграла 132-ю ракетку мира Мананчаю Савангкаев со счетом 6:3, 4:6, 6:0.

Это пятый полуфинал в карьере россиянки, два последних она выиграла.

За выход в финал она поборется с 85-й ракеткой мира Энн Ли. Ранее они не встречались ни разу.