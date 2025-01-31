Калинская вышла в полуфинал 5-й раз в карьере
Анна Калинская вышла в полуфинал впервые с июня 2024-го.
Во втором круге турнира в Сингапуре россиянка обыграла 132-ю ракетку мира Мананчаю Савангкаев со счетом 6:3, 4:6, 6:0.
Это пятый полуфинал в карьере россиянки, два последних она выиграла.
За выход в финал она поборется с 85-й ракеткой мира Энн Ли. Ранее они не встречались ни разу.
Опубликовано: Алёна Майорова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем