18-я ракетка мира Анна Калинская вышла во второй круг в Сингапуре.

На старте турнира первая сеяная обыграла Кэролайн Доулхайд – 6:4, 4:6, 6:2.

Во втором сете россиянка испытывала проблемы с поясницей – она вызывала на корт физио.

Калинская выиграла первый матч в сезоне. До этого она уступила в первых кругах в Брисбене и Аделаиде, а также снялась с Australian Open.