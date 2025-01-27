Калинская выиграла первый матч в сезоне
18-я ракетка мира Анна Калинская вышла во второй круг в Сингапуре.
На старте турнира первая сеяная обыграла Кэролайн Доулхайд – 6:4, 4:6, 6:2.
Во втором сете россиянка испытывала проблемы с поясницей – она вызывала на корт физио.
Калинская выиграла первый матч в сезоне. До этого она уступила в первых кругах в Брисбене и Аделаиде, а также снялась с Australian Open.
Опубликовал: Кирилл Куценко
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