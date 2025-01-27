Рейтинг WTA. Киз и Бадоса вернулись в топ-10, Касаткина оттуда выпала, Путинцева дебютировала в топ-20
Мэдисон Киз и Паула Бадоса вернулись в топ-10.
Дарья Касаткина выпала из десятки.
Юлия Путинцева дебютировала в топ-20.
Даяна Ястремская, не защитившая прошлогодний полуфинал, опустилась на 39 строчек. Ева Лис, впервые вышедшая во вторую неделю «Большого шлема», поднялась на 37.
Положение на 27 января 2025
|Место
|Теннисистка (страна)
|Очки
|1 (1)
|Арина Соболенко (Беларусь)
|8956
|2 (2)
|Ига Швентек (Польша)
|8770
|3 (3)
|Коко Гауфф (США)
|6538
|4 (4)
|Жасмин Паолини (Италия)
|5289
|5 (7)
|Елена Рыбакина (Казахстан)
|4893
|6 (6)
|Джессика Пегула (США)
|4861
|7 (14)
|Мэдисон Киз (США)
|4680
|8 (5)
|Циньвэнь Чжэн (Китай)
|4095
|9 (8)
|Эмма Наварро (США)
|3709
|10 (12)
|Паула Бадоса (Испания)
|3608
|11 (10)
|Дарья Касаткина (Россия)
|3321
|13 (13)
|Диана Шнайдер (Россия)
|3015
|15 (15)
|Мирра Андреева (Россия)
|2665
|17 (19)
|Донна Векич (Хорватия)
|2458
|18 (16)
|Анна Калинская (Россия)
|2207
|20 (23)
|Юлия Путинцева (Казахстан)
|2137
|21 (26)
|Людмила Самсонова (Россия)
|2130
|23 (32)
|Анастасия Павлюченкова (Россия)
|2035
|30 (31)
|Екатерина Александрова (Россия)
|1713
|33 (36)
|Анастасия Потапова (Россия)
|1494
|41 (55)
|Ольга Данилович (Сербия)
|1275
|42 (51)
|Наоми Осака (Япония)
|1265
|51 (75)
|Вероника Кудерметова (Россия)
|1118
|58 (57)
|Полина Кудерметова (Россия)
|1046
|67 (77)
|Сюзан Ламенс (Нидерланды)
|943
|68 (62)
|Камилла Рахимова (Россия)
|927
|72 (33)
|Даяна Ястремская (Украина)
|904
|75 (86)
|Эрика Андреева (Россия)
|888
|79 (93)
|Юле Нимайер (Германия)
|867
|83 (73)
|Анна Блинкова (Россия)
|838
|84 (72)
|Каролин Возняцки (Дания)
|837
|86 (66)
|Диан Парри (Франция)
|830
|89 (68)
|Алисия Паркс (США)
|809
|91 (128)
|Ева Лис (Германия)
|806
|96 (108)
|Сиюй Ван (Китай)
|766
|98 (112)
|Харриет Дарт (Великобритания)
|755
Опубликовала: Любовь Энина
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