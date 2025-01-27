Рейтинг WTA. Киз и Бадоса вернулись в топ-10, Касаткина оттуда выпала, Путинцева дебютировала в топ-20

Мэдисон Киз и Паула Бадоса вернулись в топ-10.

Дарья Касаткина выпала из десятки.

Юлия Путинцева дебютировала в топ-20.

Даяна Ястремская, не защитившая прошлогодний полуфинал, опустилась на 39 строчек. Ева Лис, впервые вышедшая во вторую неделю «Большого шлема», поднялась на 37.

PIF WTA Rankings

Положение на 27 января 2025