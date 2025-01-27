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Рейтинг WTA. Киз и Бадоса вернулись в топ-10, Касаткина оттуда выпала, Путинцева дебютировала в топ-20

Мэдисон Киз и Паула Бадоса вернулись в топ-10.

Дарья Касаткина выпала из десятки.

Юлия Путинцева дебютировала в топ-20.

Даяна Ястремская, не защитившая прошлогодний полуфинал, опустилась на 39 строчек. Ева Лис, впервые вышедшая во вторую неделю «Большого шлема», поднялась на 37.

PIF WTA Rankings

Положение на 27 января 2025

Место Теннисистка (страна) Очки
1 (1) Арина Соболенко (Беларусь) 8956
2 (2) Ига Швентек (Польша) 8770
3 (3) Коко Гауфф (США) 6538
4 (4) Жасмин Паолини (Италия) 5289
5 (7) Елена Рыбакина (Казахстан) 4893
6 (6) Джессика Пегула (США) 4861
7 (14) Мэдисон Киз (США) 4680
8 (5) Циньвэнь Чжэн (Китай) 4095
9 (8) Эмма Наварро (США) 3709
10 (12) Паула Бадоса (Испания) 3608
11 (10) Дарья Касаткина (Россия) 3321
13 (13) Диана Шнайдер (Россия) 3015
15 (15) Мирра Андреева (Россия) 2665
17 (19) Донна Векич (Хорватия) 2458
18 (16) Анна Калинская (Россия) 2207
20 (23) Юлия Путинцева (Казахстан) 2137
21 (26) Людмила Самсонова (Россия) 2130
23 (32) Анастасия Павлюченкова (Россия) 2035
30 (31) Екатерина Александрова (Россия) 1713
33 (36) Анастасия Потапова (Россия) 1494
41 (55) Ольга Данилович (Сербия) 1275
42 (51) Наоми Осака (Япония) 1265
51 (75) Вероника Кудерметова (Россия) 1118
58 (57) Полина Кудерметова (Россия) 1046
67 (77) Сюзан Ламенс (Нидерланды) 943
68 (62) Камилла Рахимова (Россия) 927
72 (33) Даяна Ястремская (Украина) 904
75 (86) Эрика Андреева (Россия) 888
79 (93) Юле Нимайер (Германия) 867
83 (73) Анна Блинкова (Россия) 838
84 (72) Каролин Возняцки (Дания) 837
86 (66) Диан Парри (Франция) 830
89 (68) Алисия Паркс (США) 809
91 (128) Ева Лис (Германия) 806
96 (108) Сиюй Ван (Китай) 766
98 (112) Харриет Дарт (Великобритания) 755
Опубликовала: Любовь Энина
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logoДаяна Ястремская
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