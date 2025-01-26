Швентек поздравила Киз с победой на Australian Open

Ига Швентек поздравила Мэдисон Киз с титулом Australian Open.

«Какое удивительное и впечатляющее выступление! Поздравляю 👏🏼👏🏼😊», – написала полька в социальных сетях под репостом фото Киз.

Напомним, Швентек проиграла Киз в полуфинале, упустив матчбол – 7:5, 1:6, 6:7(8-10).