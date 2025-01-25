Тренер Синнера: «Агасси – большой поклонник Янника, ему нравится, как он играет»
– Вы выиграли Australian Open с Андре. Замечаете что-то от Андре в Синнере?
– В чем-то их стили игры похожи, а в чем-то – совершенно разные. Нет двух одинаковых игроков. Нет двух игроков, которые одинаково видят матч. Сегодня [в пятницу] мы с Андре случайно разговорились. Он большой поклонник Янника, ему нравится, как он играет. Он всегда рассказывает, что видит в игре Янника, благодаря чему идет прогресс и что, по его мнению, по-прежнему можно улучшить.
Сегодня [в пятницу] за обедом у нас завязался обстоятельный разговор. Мне пришлось прерваться: нам предстоял полуфинал, так что мы поговорим позже.
Андре – невероятный чемпион, он выиграл восемь «Шлемов», каждый из них, и золотую медаль. Яннику до этого далеко. Он на пути, как и пара других игроков. Есть какие-то сходства, но все же они очень разные люди.
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