Тренер Синнера: «Агасси – большой поклонник Янника, ему нравится, как он играет»

Тренер Дарен Кейхилл рассказал, что Андре Агасси нравится игра Янника Синнера.

– Вы выиграли Australian Open с Андре. Замечаете что-то от Андре в Синнере?

– В чем-то их стили игры похожи, а в чем-то – совершенно разные. Нет двух одинаковых игроков. Нет двух игроков, которые одинаково видят матч. Сегодня [в пятницу] мы с Андре случайно разговорились. Он большой поклонник Янника, ему нравится, как он играет. Он всегда рассказывает, что видит в игре Янника, благодаря чему идет прогресс и что, по его мнению, по-прежнему можно улучшить.

Сегодня [в пятницу] за обедом у нас завязался обстоятельный разговор. Мне пришлось прерваться: нам предстоял полуфинал, так что мы поговорим позже.

Андре – невероятный чемпион, он выиграл восемь «Шлемов», каждый из них, и золотую медаль. Яннику до этого далеко. Он на пути, как и пара других игроков. Есть какие-то сходства, но все же они очень разные люди.