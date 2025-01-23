Россиянин Плешивцев и серб Милич вышли в финал парного юниорского Australian Open
Егор Плешивцев и Огнен Милич вышли в финал парного юниорского Australian Open.
В полуфинале россиянин и серб обыграли первых сеяных британца Оливера Бондинга и американца Джаггера Лича – 7:5, 5:7, 10-7. Всем участникам матча по 17 лет.
Отметим, что Лич – сын экс-первой ракетки мира Линдсей Дэвенпорт.
Плешивцев – 34-я ракетка юниорского рейтинга, у него два одиночных юниорских титула и два парных. Милич – 41-й, у него четыре юниорских титула в одиночке.
Опубликовала: Любовь Энина
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем