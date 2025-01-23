Россиянин Плешивцев и серб Милич вышли в финал парного юниорского Australian Open

Егор Плешивцев и Огнен Милич вышли в финал парного юниорского Australian Open.

В полуфинале россиянин и серб обыграли первых сеяных британца Оливера Бондинга и американца Джаггера Лича – 7:5, 5:7, 10-7. Всем участникам матча по 17 лет.

Отметим, что Лич – сын экс-первой ракетки мира Линдсей Дэвенпорт.

Плешивцев – 34-я ракетка юниорского рейтинга, у него два одиночных юниорских титула и два парных. Милич – 41-й, у него четыре юниорских титула в одиночке.