  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Соболенко о том, как отыграла у Павлюченковой два брейка в решающем сете: «Просто молилась»
5

Соболенко о том, как отыграла у Павлюченковой два брейка в решающем сете: «Просто молилась»

Арина Соболенко поделилась эмоциями после победы над Анастасией Павлюченковой.

Она выиграла 6:2, 2:6, 6:3 и третий год подряд вышла в полуфинал Australian Open.

– В третьем сете ты дважды уступала с брейком. Как тебе удалось отыграться? Что ты себе говорила?

– Если честно, сегодня я просто молилась. Я просто молилась и пыталась вернуть мяч в этих тяжелых условиях. Мы обе пытались просто вернуть мяч, и было очень сложно играть. Она играла потрясающе, очень агрессивно, и я невероятно рада, что мне удалось каким-то волшебным образом выиграть этот матч.

И, конечно, ребята, спасибо вам большое за атмосферу. Теперь вы сможете насладиться битвой Джоковича и Алькараса. Там точно будет теннис получше.

– Нет, нет, нет. Они были здесь ради тебя. Отдай себе должное. До сегодняшнего дня ты два года не проигрывала сеты на Australian Open. Это хорошо, немного снижает давление? Но в то же время тебе пришлось провести трудный матч в преддверии полуфинала.

– У меня уже во втором круге был трудный матч. Я проигрывала 2:5, так что это был очень сложный матч. Иногда даже хорошо, что есть такие упорные битвы, нужно пройти через них, чтобы быть сильнее на последних стадиях турнира. Не знаю, конечно, я бы хотела выиграть в двух сетах. Но все так, как есть. Я рада, что вышла в полуфинал, и очень жду матча с Паулой, – сказала Соболенко в интервью на корте.

Опубликовала: Любовь Энина
logoАнастасия Павлюченкова
logoАрина Соболенко
logoAustralian Open
logoWTA
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Джокович о работе с Марреем: «С каждым днем я все больше чувствую связь с Энди»
420 минут назад
Алькарас о качестве тенниса в матче с Джоковичем: «Мы заставляем друг друга выкладываться на максимум возможностей»
341 минуту назад
Джокович о том, что Алькарас зажался после его медперерыва: «Сочувствую Карлосу. Я понимаю, что неудобно играть с соперником, который то ли снимется, то ли нет»
64сегодня, 18:05
Кафельников о победе Джоковича над Алькарасом: «Чуваку не нужно никому ничего доказывать, а он по-прежнему силен»
4сегодня, 17:27
Алькарас о поражении от Джоковича: «Я чувствовал, что контролирую ход матча, но после медперерыва позволил ему вернуться в игру. Это главная ошибка»
53сегодня, 16:44
Джокович не дал Алькарасу собрать карьерный Большой шлем в 2025-м
29сегодня, 15:37
Джокович обойдет Медведева в рейтинге
23сегодня, 15:12
Джокович сравнялся с Коннорсом по проценту побед на Australian Open
13сегодня, 14:48
Джокович – детям после позднего матча с Алькарасом: «Я вас люблю, но когда вы ляжете спать?»
12сегодня, 14:22Фото
Джокович о физических проблемах в матче с Алькарасом: «Я все еще в турнире, так что не хочу рассказывать про травму. Но лекарства сработали и помогли»
64сегодня, 14:13
Ко всем новостям
Последние новости
Сетка Australian Open-2025
1вчера, 18:33
Тренер «Ювентуса» Мотта пришел на матч Зверева и Фрица на итоговом
716 ноября 2024, 14:49Фото
Пирло пришел на матч Синнера и Фрица на итоговом
312 ноября 2024, 20:35Фото
Кьеллини пришел на матч Синнера и де Минаура на итоговом
10 ноября 2024, 21:03Фото
Начало матча Рублева и Шелтона задержалось из-за дымовой машины. Шелтон разгонял дым полотенцем
425 октября 2024, 14:11Фото
Стокгольм (ATP). Вавринка, Берреттини, Давидович-Фокина, Харри, Сонего, Дьере вышли во 2-й круг, Котов, Норри, Борг выбыли
516 октября 2024, 13:15
Алматы (ATP). Карацев, Махач, Шевченко, Эванс вышли во 2-й круг, Сафиуллин, Дакворт выбыли
2016 октября 2024, 09:18
Нинбо (WTA). Калинская, Мирра Андреева, Мухова вышли во 2-й круг, Потапова и Александрова снялись, Шнайдер, Рахимова, Томлянович выбыли
7116 октября 2024, 08:55
Сетка US Open-2024
38 сентября 2024, 22:15
«Непередаваемая атмосфера. Весь стадион ждет момента, когда хрупкие девочки поднимут большую кастрюлю». Ласицкас о финале Кубка Федерации-2004
51 сентября 2024, 19:20
Рекомендуем