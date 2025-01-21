Соболенко о том, как отыграла у Павлюченковой два брейка в решающем сете: «Просто молилась»

Арина Соболенко поделилась эмоциями после победы над Анастасией Павлюченковой.

Она выиграла 6:2, 2:6, 6:3 и третий год подряд вышла в полуфинал Australian Open.

– В третьем сете ты дважды уступала с брейком. Как тебе удалось отыграться? Что ты себе говорила?

– Если честно, сегодня я просто молилась. Я просто молилась и пыталась вернуть мяч в этих тяжелых условиях. Мы обе пытались просто вернуть мяч, и было очень сложно играть. Она играла потрясающе, очень агрессивно, и я невероятно рада, что мне удалось каким-то волшебным образом выиграть этот матч.

И, конечно, ребята, спасибо вам большое за атмосферу. Теперь вы сможете насладиться битвой Джоковича и Алькараса. Там точно будет теннис получше.

– Нет, нет, нет. Они были здесь ради тебя. Отдай себе должное. До сегодняшнего дня ты два года не проигрывала сеты на Australian Open. Это хорошо, немного снижает давление? Но в то же время тебе пришлось провести трудный матч в преддверии полуфинала.

– У меня уже во втором круге был трудный матч. Я проигрывала 2:5, так что это был очень сложный матч. Иногда даже хорошо, что есть такие упорные битвы, нужно пройти через них, чтобы быть сильнее на последних стадиях турнира. Не знаю, конечно, я бы хотела выиграть в двух сетах. Но все так, как есть. Я рада, что вышла в полуфинал, и очень жду матча с Паулой, – сказала Соболенко в интервью на корте.