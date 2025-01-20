Киз обыграла Рыбакину и 11-й раз вышла в 1/4 финала «Большого шлема»
Мэдисон Киз обыграла Елену Рыбакину в 1/8 финала Australian Open.
Матч закончился со счетом 6:3, 1:6, 6:3 в пользу американки.
Киз выиграла девятый матч подряд – перед Australian Open она взяла титул в Аделаиде.
Американка 11-й раз вышла в четвертьфинал турнира «Большого шлема». В Мельбуоне она дошла до этой стадии четвертый раз.
Дальше она сыграет с Элиной Свитолиной.
Опубликовал: Павел Ниткин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем