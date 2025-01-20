Киз обыграла Рыбакину и 11-й раз вышла в 1/4 финала «Большого шлема»

Мэдисон Киз обыграла Елену Рыбакину в 1/8 финала Australian Open.

Матч закончился со счетом 6:3, 1:6, 6:3 в пользу американки.

Киз выиграла девятый матч подряд – перед Australian Open она взяла титул в Аделаиде.

Американка 11-й раз вышла в четвертьфинал турнира «Большого шлема». В Мельбуоне она дошла до этой стадии четвертый раз.

Дальше она сыграет с Элиной Свитолиной.