Руне второй раз вышел в 1/8 финала Australian Open и сыграет с Синнером
Хольгер Руне обыграл Миомира Кецмановича в третьем круге Australian Open.
Датчанин победил со счетом 6:7(5), 6:3, 4:6, 6:4, 6:4. В четвертом сете он уступал 2:4.
Руне выиграл второй пятисетовик на этом турнире. Теперь его баланс в пятисетовых матчах составляет 6:3.
Руне второй раз в карьере вышел во вторую неделю Australian Open и седьмой раз – на турнирах «Большого шлема» вообще.
В понедельник Руне встретится с первой ракеткой мира Янником Синнером. В личных встречах у них 2:2. Руне выиграл два первых матча, Синнер – два последних.
Опубликовал: Павел Ниткин
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