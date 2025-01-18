Касаткина о победе над Путинцевой: «Удивлена тем, что во втором сете было несколько, скажем так, легких геймов»
В третьем круге Australian Open россиянка выиграла 7:5, 6:1.
«Сейчас все потеют – сегодня довольно жарко по сравнению с предыдущими днями.
С Юлией всегда непросто – она очень непредсказуемая, очень хорошая теннисистка. Я удивлена тем, что во втором сете было несколько, скажем так, легких геймов. Я очень довольна тем, как выложилась – особенно после того, как уступала 0:3 в первой партии. Очень довольна тем, как боролась».
Также Касаткина рассказала, как на скорость кортов повлияла пришедшая жара.
«Условия и до этого были быстрыми, а сейчас становятся еще быстрее. И огромная разница между матчами утром и вечером – это два разных турнира.
Я предпочитаю играть в первой половине дня, а не ждать. Предпочитаю пораньше закончить работу», – сказала Касаткина в интервью на корте.
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