Касаткина о победе над Путинцевой: «Удивлена тем, что во втором сете было несколько, скажем так, легких геймов»

Дарья Касаткина прокомментировала победу над Юлией Путинцевой.

В третьем круге Australian Open россиянка выиграла 7:5, 6:1.

«Сейчас все потеют – сегодня довольно жарко по сравнению с предыдущими днями.

С Юлией всегда непросто – она очень непредсказуемая, очень хорошая теннисистка. Я удивлена тем, что во втором сете было несколько, скажем так, легких геймов. Я очень довольна тем, как выложилась – особенно после того, как уступала 0:3 в первой партии. Очень довольна тем, как боролась».

Также Касаткина рассказала, как на скорость кортов повлияла пришедшая жара.

«Условия и до этого были быстрыми, а сейчас становятся еще быстрее. И огромная разница между матчами утром и вечером – это два разных турнира.

Я предпочитаю играть в первой половине дня, а не ждать. Предпочитаю пораньше закончить работу», – сказала Касаткина в интервью на корте.