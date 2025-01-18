Лис – первый лаки-лузер во второй неделе женского одиночного Australian Open с 1988-го

Ева Лис вышла в 1/8 финала Australian Open.

В третьем круге она обыграла Жаклин Кристиан (4:6, 6:3, 6:3) и теперь поборется с Игой Швентек.

23-летняя немка впервые вышла во вторую неделю турнира «Большого шлема». В Мельбурне она попала в сетку как лаки-лузер после того, как с турнира снялась Анна Калинская.

Лис – первый лаки-лузер в четвертом круге женского одиночного Australian Open с 1988 года, когда турнир переехал в «Мельбурн-Парк».

На этой неделе Лис – 128-я ракетка мира. По итогам Australian Open она дебютирует в топ-100.