Лис – первый лаки-лузер во второй неделе женского одиночного Australian Open с 1988-го
Ева Лис вышла в 1/8 финала Australian Open.
В третьем круге она обыграла Жаклин Кристиан (4:6, 6:3, 6:3) и теперь поборется с Игой Швентек.
23-летняя немка впервые вышла во вторую неделю турнира «Большого шлема». В Мельбурне она попала в сетку как лаки-лузер после того, как с турнира снялась Анна Калинская.
Лис – первый лаки-лузер в четвертом круге женского одиночного Australian Open с 1988 года, когда турнир переехал в «Мельбурн-Парк».
На этой неделе Лис – 128-я ракетка мира. По итогам Australian Open она дебютирует в топ-100.
Опубликовала: Любовь Энина
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