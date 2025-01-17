Australian Open. Расписание 7-го дня. Хачанов сыграет первым запуском, Касаткина – вторым, Кудерметова – третьим
Стало известно расписание на 18 января, седьмой игровой день Australian Open.
Матчи на Арене Рода Лэйвера и Арене Маргарет Корт начнутся в 3:30 по московскому времени, на остальных – в 3:00.
План на Арене Рода Лэйвера такой:
Эмма Радукану – Ига Швентек (2);
Франсиско Серундоло (31) – Алекс де Минаур (8);
Янник Синнер (1) – Маркос Гирон;
Мэдисон Киз (19) – Даниэль Коллинс (10).
Расписание Арены Маргарет Корт:
Эмма Наварро (8) – Онс Жабер;
Тэйлор Фриц (4) – Гаэль Монфис;
Элина Свитолина (28) – Жасмин Паолини (4);
Миомир Кецманович – Хольгер Руне (13).
Карен Хачанов (19) сыграет с Алексом Микельсеном первом запуском на Арене Джона Кейна.
Дарья Касаткина (9) встретится с Юлией Путинцевой (24) вторым запуском на Арене Kia.
Вероника Кудерметова поборется с Беатрис Хаддад Майей (15) третьим запуском на Арене 1573.
Опубликовала: Любовь Энина
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