Australian Open. Расписание 7-го дня. Хачанов сыграет первым запуском, Касаткина – вторым, Кудерметова – третьим

Стало известно расписание на 18 января, седьмой игровой день Australian Open.

Матчи на Арене Рода Лэйвера и Арене Маргарет Корт начнутся в 3:30 по московскому времени, на остальных – в 3:00.

План на Арене Рода Лэйвера такой:

Расписание Арены Маргарет Корт:

Карен Хачанов (19) сыграет с Алексом Микельсеном первом запуском на Арене Джона Кейна.

Дарья Касаткина (9) встретится с Юлией Путинцевой (24) вторым запуском на Арене Kia.

Вероника Кудерметова поборется с Беатрис Хаддад Майей (15) третьим запуском на Арене 1573.