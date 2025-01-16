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Australian Open. 3-й круг. Джокович сыграет с Махачем, Алькарас – с Боржесом, Зверев поборется с Фернли

Новак Джокович сыграет с Томашем Махачем за выход в 4-й круг Australian Open.

Карлос Алькарас встретится с Нуну Боржесом, Александр Зверев – с Джейкобом Фернли.

Сетка турнира здесь.

Australian Open

Мельбурн, Австралия

12 – 26 января 2025

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 96 500 000 австралийских долларов

Открытые корты, хард

Третий круг

Опубликовано: Алёна Майорова
logoAustralian Open
результаты
logoATP
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