Швентек о неловких моментах: «Один раз я вышла на корт в Индиан-Уэллс с прилипшей к ноге туалетной бумагой»

Ига Швентек рассказала о неловких моментах, которые происходили с ней на корте.

«Я много раз плакала, это было немного неловко, поэтому я продолжала плакать все больше . Был матч, когда я проплакала, наверное, минут 10. Некоторые люди в этой комнате должны помнить этот момент. Я не могла просто играть в теннис.

Еще один раз я вышла на корт в Индиан-Уэллс с прилипшей к ноге туалетной бумагой, она свисала с юбки. Тоже неловкий момент».