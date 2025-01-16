Швентек о неловких моментах: «Один раз я вышла на корт в Индиан-Уэллс с прилипшей к ноге туалетной бумагой»
Ига Швентек рассказала о неловких моментах, которые происходили с ней на корте.
«Я много раз плакала, это было немного неловко, поэтому я продолжала плакать все больше. Был матч, когда я проплакала, наверное, минут 10. Некоторые люди в этой комнате должны помнить этот момент. Я не могла просто играть в теннис.
Еще один раз я вышла на корт в Индиан-Уэллс с прилипшей к ноге туалетной бумагой, она свисала с юбки. Тоже неловкий момент».
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: официальный сайт WTA
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