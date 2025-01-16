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Швентек 27-й раз повесила баранку на «Больших шлемах»

Ига Швентек вышла в третий круг Australian Open.

Вторая ракетка мира разгромила Ребекку Шрамкову – 6:0, 6:2.

В первом сете Швентек повесила 27-ю в карьере баранку на «Больших шлемах». Она по три раза выигрывала сет 6:0 на Australian Open и «Уимблдоне», семь раз – на US Open, 14 раз – на «Ролан Гаррос».

Швентек 24-й раз играет в основной сетке турнира «Большого шлема». Последний раз она проигрывала раньше третьего круга на US Open-2019.

Дальше полька сыграет с Эммой Радукану или Амандой Анисимовой.

Опубликовал: Павел Ниткин
logoУимблдон
logoAustralian Open
logoРебекка Шрамкова
logoUS Open
logoРолан Гаррос
logoИга Швентек
logoЭмма Радукану
logoАманда Анисимова
logoWTA
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