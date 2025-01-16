Швентек 27-й раз повесила баранку на «Больших шлемах»
Ига Швентек вышла в третий круг Australian Open.
Вторая ракетка мира разгромила Ребекку Шрамкову – 6:0, 6:2.
В первом сете Швентек повесила 27-ю в карьере баранку на «Больших шлемах». Она по три раза выигрывала сет 6:0 на Australian Open и «Уимблдоне», семь раз – на US Open, 14 раз – на «Ролан Гаррос».
Швентек 24-й раз играет в основной сетке турнира «Большого шлема». Последний раз она проигрывала раньше третьего круга на US Open-2019.
Дальше полька сыграет с Эммой Радукану или Амандой Анисимовой.
Опубликовал: Павел Ниткин
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