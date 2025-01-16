Швентек 27-й раз повесила баранку на «Больших шлемах»

Ига Швентек вышла в третий круг Australian Open.

Вторая ракетка мира разгромила Ребекку Шрамкову – 6:0, 6:2.

В первом сете Швентек повесила 27-ю в карьере баранку на «Больших шлемах». Она по три раза выигрывала сет 6:0 на Australian Open и «Уимблдоне », семь раз – на US Open , 14 раз – на «Ролан Гаррос ».

Швентек 24-й раз играет в основной сетке турнира «Большого шлема». Последний раз она проигрывала раньше третьего круга на US Open-2019.

Дальше полька сыграет с Эммой Радукану или Амандой Анисимовой .