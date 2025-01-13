Швентек о том, что слушает перед матчами: «Люблю Pearl Jam. Но сейчас в основном слушаю AC/DC и Led Zeppelin»
Ига Швентек рассказала, какую музыку слушает перед матчами .
В первом круге Australian Open она обыграла Катерину Синякову – 6:3, 6:4.
– Что играло у тебя в наушниках, когда ты выходила на корт? Что-то медитативное? Рок-н-ролл?
– Нет, мне нельзя медитировать перед матчем. Я буду слишком мягкой, слишком доброй. Так что рок, как обычно.
У меня новые наушники, мне подарили на Рождество. Один из лучших подарков.
– Под какую песню лучше всего выходить на корт?
– Я люблю Pearl Jam. Но сейчас в основном слушаю AC/DC и Led Zeppelin.
Кстати, перед матчем сказали, что я всегда слушаю рок – но это не так. Только перед матчами. В основном слушаю легкую поп-музыку или даже джаз.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: интервью Швентек после матча
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