Швентек о том, что слушает перед матчами: «Люблю Pearl Jam. Но сейчас в основном слушаю AC/DC и Led Zeppelin»

Ига Швентек рассказала, какую музыку слушает перед матчами .

В первом круге Australian Open она обыграла Катерину Синякову – 6:3, 6:4.

– Что играло у тебя в наушниках, когда ты выходила на корт? Что-то медитативное? Рок-н-ролл?

– Нет, мне нельзя медитировать перед матчем. Я буду слишком мягкой, слишком доброй. Так что рок, как обычно.

У меня новые наушники, мне подарили на Рождество. Один из лучших подарков.

– Под какую песню лучше всего выходить на корт?

– Я люблю Pearl Jam. Но сейчас в основном слушаю AC/DC и Led Zeppelin.

Кстати, перед матчем сказали, что я всегда слушаю рок – но это не так. Только перед матчами. В основном слушаю легкую поп-музыку или даже джаз.