Швентек о Фиссетте: «Большинство тренеров – мужчины, но им нужно понимать то, что мы переживаем. Вим это очень хорошо делает»

Ига Швентек рассказала об отношениях с тренером Вимом Фиссеттом.

«А он сейчас смотрит или нет? (Смеется).

Он отличный. Он здорово меня поддерживает. Работать в женском туре непросто. Большинство тренеров – мужчины, но им нужно понимать то, что мы переживаем. Вим это очень хорошо делает.

У него огромный опыт, и он его использует. И мы не просто работаем на корт – у нас отличные отношения, мы многое можем обсудить».