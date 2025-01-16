Швентек о Фиссетте: «Большинство тренеров – мужчины, но им нужно понимать то, что мы переживаем. Вим это очень хорошо делает»
Ига Швентек рассказала об отношениях с тренером Вимом Фиссеттом.
«А он сейчас смотрит или нет? (Смеется).
Он отличный. Он здорово меня поддерживает. Работать в женском туре непросто. Большинство тренеров – мужчины, но им нужно понимать то, что мы переживаем. Вим это очень хорошо делает.
У него огромный опыт, и он его использует. И мы не просто работаем на корт – у нас отличные отношения, мы многое можем обсудить».
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: @TheTennisLetter
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