Шарапова о первых спонсорах: «Я быстро поняла, что лучший контракт не всегда самый крупный. Сделка с Motorola определила мою карьеру в бизнесе»

Мария Шарапова рассказала, как сформировались ее предпринимательские амбиции.

«За пять лет с тех пор, как я сыграла последний профессиональный матч, женский спорт пережил беспрецедентный всплеск признания и инвестиций. Сегодня спортсменки получают внимание и уважение наравне с коллегами-мужчинами. И, что очень важно, вслед за этим приходят деньги.

По мере того как меняется динамика в мире спорта, меняется и окружающая бизнес-экосистема. Спортсменки постепенно выстраивают отношения со все большим количеством брендов, и в женский спорт инвестируют новые компании. Безусловно, это позитивный процесс как для спортсменок, так и для брендов и потребителей.

Я наглядный пример того, как такое сотрудничество может повлиять на спортсменку. Партнерства с брендами, которые я налаживала на протяжении многих лет, были одними из самых значимых аспектов моего пути в профессиональном спорте не только потому, что помогли мне чувствовать себя полноценной личностью во время игровой карьеры, но и потому, что заложили основу для моей последующей карьеры в бизнесе и предпринимательстве.

Я была еще подростком, когда привлекла много внимания, выиграв в 2004-м первый «Большой шлем». Когда стали поступать коммерческие предложения, первым желанием было согласиться на самое щедрое. Я из простой семьи, и родители вложили много денег в мою теннисную карьеру, поэтому я чувствовала себя обязанной и хотела воспользоваться моментом.

Но я быстро поняла, что лучший контракт не всегда самый крупный. Вскоре после победы на «Уимблдоне» Motorola обратилась к моей команде с предложением стать лицом бренда. Хотя компания предложила меньше денег в первое время, чем другие бренды, моя команда поняла ценность рекламы, которая правдиво покажет мой характер через впоследствии ставшую знаменитой историю о том, как я безуспешно пыталась дозвониться маме с корта после той первой победы на «Большом шлеме».

В то время я еще не осознавала, насколько важной окажется эта сделка, но теперь понимаю, что она определила мою карьеру в бизнесе. Это партнерство принесло мне широкую известность благодаря маркетинговой мощи Motorola, а также гармоничному сочетанию выхода их продукта и моего роста в глазах людей.

С того момента мы с командой сосредоточились на поиске контрактов, которые принесут наибольшую выгоду в долгосрочной перспективе. Самым важным для заключения наиболее успешных партнерств было оценить, в чем состоит реальный потенциал роста: в большом будущем бренда, сильной маркетинговой поддержке или возможностях на разных рынках.

Кроме того, это вдохновило меня развивать собственные деловые качества. Мой менеджер Макс [Айзенбад] стал чаще приглашать меня на встречи с представителями брендов, и вскоре я уже сидела на заседаниях директоров, где обсуждали цифры и стратегии и говорили на жаргоне, который, по правде говоря, не поддавался моему пониманию. Однако со временем мне стало комфортнее задавать вопросы и высказываться в этих обсуждениях. Постепенно впитывая информацию, я начала разбираться в тонкостях мира бизнеса и открыла в себе страсть к предпринимательству.

При этом моим приоритетом оставались теннисные успехи. Я прекрасно понимала, что именно победы привлекли ко мне внимания бизнеса, и знала, что чемпионский настрой на корте позволит мне и дальше развиваться в бизнесе. Я часто напоминала брендам-партнерам: я могу погрузиться в бизнес только после того, как выполню ежедневные теннисные обязательства.

Но даже в условиях ограниченного времени я получила большую пользу от своих предпринимательских амбиций. Они не только помогли мне почувствовать себя полноценной личностью, но и открыли мне новые творческие возможности и сферы интересов вне тенниса. У меня появились знакомства в различных отраслях бизнеса, и я выстроила отношения с людьми, отвечавшими за мои партнерства с брендами; со многими из этих людей я общаюсь до сих пор».

Кто и как сделал Шарапову богатой?