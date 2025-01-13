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Болельщица на Australian Open пригласила Алькараса с собой на школьный бал

Зрительница на Australian Open позвала Карлоса Алькараса на свидание.

Она принесла на матч первого круга Australian Open плакат с надписью: «Карлос, я ищу пару на школьный бал. Ты свободен?»

Алькарас добыл первую победу в сезоне, обыграв Александра Шевченко 6:1, 7:5, 6:1.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @TheTennisLetter
logoКарлос Алькарас
logoAustralian Open
фото
logoATP
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