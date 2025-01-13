Зрительница на Australian Open позвала Карлоса Алькараса на свидание.

Она принесла на матч первого круга Australian Open плакат с надписью: «Карлос, я ищу пару на школьный бал. Ты свободен?»

Алькарас добыл первую победу в сезоне, обыграв Александра Шевченко 6:1, 7:5, 6:1.