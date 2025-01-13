Алькарас – на вопрос, играл ли он в гольф с Надалем: «Нет, но я видел его свинг. Мне сказать нечего»

Карлос Алькарас оценил свои навыки в гольфе.

Он дал интервью на корте Джону Миллману после победы над Александром Шевченко в первом круге Australian Open (6:1, 7:5, 6:1).

– Я знаю, что ты любишь Рафу, и, вероятно, играл с ним в гольф.

– Я никогда не играл с ним, но видел его свинг. Мне сказать нечего (улыбается).

– Ты видел вирусный ролик со свингом Янника? Можешь оценить три свинга – свой, Надаля и Синнера?

– Начну со своего. Он довольно надежный. Но попадаю по мячу всегда справа или слева, по центру не получается. Ты хочешь, чтобы я оценил по эффективности или красоте?

– По красоте.

– Извиняюсь, но я поставлю себя на первое место. Второй Рафа, третий – Янник.