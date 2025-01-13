Алькарас – на вопрос, играл ли он в гольф с Надалем: «Нет, но я видел его свинг. Мне сказать нечего»
Карлос Алькарас оценил свои навыки в гольфе.
Он дал интервью на корте Джону Миллману после победы над Александром Шевченко в первом круге Australian Open (6:1, 7:5, 6:1).
– Я знаю, что ты любишь Рафу, и, вероятно, играл с ним в гольф.
– Я никогда не играл с ним, но видел его свинг. Мне сказать нечего (улыбается).
– Ты видел вирусный ролик со свингом Янника? Можешь оценить три свинга – свой, Надаля и Синнера?
– Начну со своего. Он довольно надежный. Но попадаю по мячу всегда справа или слева, по центру не получается. Ты хочешь, чтобы я оценил по эффективности или красоте?
– По красоте.
– Извиняюсь, но я поставлю себя на первое место. Второй Рафа, третий – Янник.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @TheTennisLetter
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем