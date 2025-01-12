Алькарас о новой технике на подаче: «Во время тренировочных матчей бывают геймы, когда я все делаю неправильно»
Карлос Алькарас рассказал, что поменял технику на подаче.
В первом круге Australian Open испанец сыграет с Александром Шевченко.
«Раньше одной из главных проблем на подаче был ритм. Я не мог поймать хороший ритм. Думаю, с новой техникой я смогу ловить хороший ритм, постоянно попадать в нужную точку.
Мне нужно улучшать точность подачи – и хороший ритм с этим поможет. Это я и ищу.
Сейчас я постоянно думаю о технике – постоянно напоминаю себе, как мне нужно выполнять движение. Во время тренировочных матчей бывают геймы, когда я все делаю неправильно. Но с каждым днем получается все лучше и лучше.
Но я думаю, что с подачей все будет очень хорошо. Я начну подавать на автомате. Это станет естественно. Но сейчас я все еще над этим работаю».
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: tennismajors.com
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