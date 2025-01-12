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Алькарас о новой технике на подаче: «Во время тренировочных матчей бывают геймы, когда я все делаю неправильно»

Карлос Алькарас рассказал, что поменял технику на подаче.

В первом круге Australian Open испанец сыграет с Александром Шевченко.

«Раньше одной из главных проблем на подаче был ритм. Я не мог поймать хороший ритм. Думаю, с новой техникой я смогу ловить хороший ритм, постоянно попадать в нужную точку.

Мне нужно улучшать точность подачи – и хороший ритм с этим поможет. Это я и ищу.

Сейчас я постоянно думаю о технике – постоянно напоминаю себе, как мне нужно выполнять движение. Во время тренировочных матчей бывают геймы, когда я все делаю неправильно. Но с каждым днем получается все лучше и лучше.

Но я думаю, что с подачей все будет очень хорошо. Я начну подавать на автомате. Это станет естественно. Но сейчас я все еще над этим работаю».

Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: tennismajors.com
logoКарлос Алькарас
logoAustralian Open
logoATP
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