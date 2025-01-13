Павлюченкова выиграла первый матч с US Open
Анастасия Павлюченкова пробилась во второй круг Australian Open.
Россиянка обыграла Юэ Юань со счетом 6:4, 4:6, 6:3.
Павлюченкова 19-й раз выступает в основной сетке в Мельбурне и 11-й раз прошла первый круг. Она одержала первую победу с US Open-2024.
Дальше 35-я ракетка мира сыграет с Анастасией Потаповой.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: tennisabstract.com
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем