Павлюченкова выиграла первый матч с US Open

Анастасия Павлюченкова пробилась во второй круг Australian Open.

Россиянка обыграла Юэ Юань со счетом 6:4, 4:6, 6:3.

Павлюченкова 19-й раз выступает в основной сетке в Мельбурне и 11-й раз прошла первый круг. Она одержала первую победу с US Open-2024.

Дальше 35-я ракетка мира сыграет с Анастасией Потаповой.