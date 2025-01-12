«❤️ЛА». Векич после победы на старте Australian Open оставила на камере послание жертвам лесных пожаров в Лос-Анджелесе
Для хорватки это первая победа в сезоне. Также для нее эта победа стала 14-й в карьере на Australian Open. Это лучший показатель среди всех турниров наряду с Ноттингемом.
После матча Векич оставила традиционный автограф на камере, сопроводив его надписью: «❤️ЛА».
Лесные пожары начались в районе Лос-Анджелеса Пасифик-Палисейдс 7 января. После огонь распространился на Малибу и курортный город Санта-Моника. Сейчас в окрестностях Лос-Анджелеса полыхают 5 крупных пожаров. В результате возгораний погибли 11 человек, пострадали по меньшей мере 10 тысяч зданий.
По некоторым оценкам, экономический ущерб от пожаров составляет 135-150 млрд долларов, что делает их самым дорогостоящим стихийным бедствием в современной истории США.
В Лос-Анджелесе пожары. Под угрозой игры НХЛ, НБА и стадион, где проходил финал ЧМ-1994
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