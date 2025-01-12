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«❤️ЛА». Векич после победы на старте Australian Open оставила на камере послание жертвам лесных пожаров в Лос-Анджелесе

Донна Векич обыграла Диан Парри в первом круге Australian Open – 6:4, 6:4.

Для хорватки это первая победа в сезоне. Также для нее эта победа стала 14-й в карьере на Australian Open. Это лучший показатель среди всех турниров наряду с Ноттингемом. 

После матча Векич оставила традиционный автограф на камере, сопроводив его надписью: «❤️ЛА».

Лесные пожары начались в районе Лос-Анджелеса Пасифик-Палисейдс 7 января. После огонь распространился на Малибу и курортный город Санта-Моника. Сейчас в окрестностях Лос-Анджелеса полыхают 5 крупных пожаров. В результате возгораний погибли 11 человек, пострадали по меньшей мере 10 тысяч зданий.

По некоторым оценкам, экономический ущерб от пожаров составляет 135-150 млрд долларов, что делает их самым дорогостоящим стихийным бедствием в современной истории США.

В Лос-Анджелесе пожары. Под угрозой игры НХЛ, НБА и стадион, где проходил финал ЧМ-1994

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @TheTennisLetter
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