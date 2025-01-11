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Australian Open оборудовал на каждом корте «капсулы» для тренеров, чтобы команды сидели ближе к игрокам

Australian Open хочет, чтобы тренеры сидели ближе к игрокам во время матчей.

На каждом корте будут установлены две «капсулы», в которых смогут разместиться по четыре человека. Команды могут выбирать, где сидеть: там или в обычной ложе на трибуне.

В «капсулах» установлена система охлаждения, а также экраны, на которых доступна статистика в режиме реального времени.

Директор Australian Open Крэйг Тайли высказался о нововведении: «Мы протестировали «капсулы» на этой неделе, и некоторые тренеры поначалу отнеслись скептически, но потом сказали, что это здорово.

Мне кажется, большинство команд предпочтет сидеть на корте. После каждого розыгрыша можно поддерживать зрительный контакт со своим игроком. Когда игрок подходит взять полотенце, можно перекинуться парой слов, то есть при желании можно что-то подсказывать почти после каждого розыгрыша».

Напомним, с 2025-го во всем туре официально разрешен коучинг.

В этом году Australian Open решил сделать пребывание тренеров более комфортным. Им доступна более просторная комната отдыха, консьерж-служба и все услуги, которые предлагают игрокам, например массаж и медицинская помощь.

Также Тайли хочет, чтобы тренеры чаще приходили вместе с игроками на послематчевые пресс-конференции.

Фото: The Age/Eddie Jim.

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: The Age
logoAustralian Open
logoКрэйг Тайли
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